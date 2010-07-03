Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака

Более 350 пар сыграли свадьбы на новых площадках для бракосочетания в столице, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Площадки открылись 4 мая. Регистрацию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость стандартная – 350 рублей.
"Церемонии регистрации брака на новых площадках проходят всего лишь месяц, но уже очевидно, насколько эта услуга пользуется популярностью у молодоженов. В мае 353 пары сыграли свадьбы, а еще почти две тысячи пар уже подали заявление и собираются пожениться в ближайшее время", – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
Ранее сообщалось, что сказать друг другу "Да", скрепленное штампом в паспорте, теперь можно в 20 самых популярных местах столицы – там, где раньше свадьбы не проводились. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".
Заключение браков на новых площадках возможно в соответствии с расписанием каждого из мест. Однако перед тем, как праздновать свадьбу в одной из 20 необычных локаций, необходимо изучить их специфику, так как на некоторых из них будут действовать ограничения.
Площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.
"Специальный репортаж": "свадьба мечты"
Четыре шага до свадьбы мечты:
Выбрать площадку и дату. Новые площадки будут работать постоянно, но не каждый день. Расписывать молодоженов будут тогда, когда на площадке нет мероприятий. Выбрать место себе по душе можно на сайте мэрии Москвы.
Подать заявление. Это можно сделать на Едином портале госуслуг или в отделении ЗАГС (каждая новая площадка приписана к определенному ЗАГСу. Например, чтобы расписаться на Останкинской башне, надо идти в Медведковский, а в Планетарии – в Дмитровский. Список доступен по ссылке).
Поменять "обычный ЗАГС" на необычную площадку, если очень хочется. Если вы уже подали документы, можно обратиться с просьбой о смене места бракосочетания в свой отдел ЗАГС.
Прихватив паспорта со свежими штампами, поехать на ВДНХ. Там в день бракосочетания молодых бесплатно пустят посмотреть экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия" – вне зависимости от времени года, дня недели и ЗАГСа, который вас расписал.
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