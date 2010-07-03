Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 350 пар сыграли свадьбы на новых площадках для бракосочетания в столице, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Площадки открылись 4 мая. Регистрацию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость стандартная – 350 рублей.

"Церемонии регистрации брака на новых площадках проходят всего лишь месяц, но уже очевидно, насколько эта услуга пользуется популярностью у молодоженов. В мае 353 пары сыграли свадьбы, а еще почти две тысячи пар уже подали заявление и собираются пожениться в ближайшее время", – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Ранее сообщалось, что сказать друг другу "Да", скрепленное штампом в паспорте, теперь можно в 20 самых популярных местах столицы – там, где раньше свадьбы не проводились. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".

Заключение браков на новых площадках возможно в соответствии с расписанием каждого из мест. Однако перед тем, как праздновать свадьбу в одной из 20 необычных локаций, необходимо изучить их специфику, так как на некоторых из них будут действовать ограничения.

Площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.



"Специальный репортаж": "свадьба мечты"