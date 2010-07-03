Более 700 открыток украсят столицу ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 700 билбордов и афиш в честь Дня семьи, любви и верности появится в столице с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В департаменте средств массовой информации и рекламы города рассказали, что около 300 открыток появится на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском шоссе, Каширском, Звенигородском шоссе и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте. Столько же открыток украсят рекламные стенды в прогулочных зонах для пешеходов и еще 100 плакатов появится на остановках общественного транспорта и киосках с прессой.

Поздравительные видеоролики будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице.

Отмечается, что на поздравительных открытках будут изображены святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака. А в центре праздничных плакатов будет красоваться фраза "Семья — единство помыслов и дел".

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты. Праздник посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруге Ефросинье (Феврония). По некоторым данным, они жили в XIII веке.

