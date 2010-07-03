Более 1300 пар в столице приурочили свадьбы ко Дню Петра и Февронии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии), говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Столичные дворцы бракосочетания приняли от женихов и невест более 1300 заявлений на предпраздничные даты. Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония ", – рассказал начальник Управления ЗАГС Елена Ефремова.

В воскресенье и непосредственно 8 июля, в понедельник, органы ЗАГС не работают.

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты.

В этот же день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Символ праздника – ромашка – полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.

У молодоженов пользуются популярностью новые площадки. За месяц работы там поженились более 350 пар. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".

Площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.

