Названы регионы-лидеры по числу заключенных браков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний, сообщает RT со ссылкой на данные Минюста РФ.

На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи).

Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).

По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7 процента по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч. Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на одну тысячу человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017 показатель составлял 7,2.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего регистрируют брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в прошлом году в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин. Всего 454 мужчины женились в возрасте до 18 лет, а вышли замуж 4,5 тысячи несовершеннолетних девушек.

