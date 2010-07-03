Еще три отдела ЗАГС в столице начали регистрировать браки с иностранцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зарегистрировать брак с иностранцем теперь можно еще в трех столичных отделах ЗАГС – Мещанском, Медведковском и Гагаринском. Ранее эта госуслуга была доступна только в двух отделениях – во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, что в 2018 году между москвичами и иностранцами было заключено около 10 процентов от общего числа зарегистрированных в городе браков.

Гагаринский отдел ЗАГС расположен на юго-западе столицы по адресу: Ленинский проспект, дом 44. Медведковский отдел ЗАГС находится на северо-востоке столицы (улица Молодцова, дом 1а). Здание Мещанского отдела ЗАГС — в центре Москвы, рядом с Садовым кольцом по адресу: проспект Мира, дом 16.

При подаче заявления о заключении брака иностранный гражданин должен представить: документ, удостоверяющий личность; документ о прекращении предыдущего брака, если он ранее состоял в браке; справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, гражданином которого он является.

Документы иностранного гражданина должны быть легализованы, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода необходимо удостоверить у нотариуса.

Регистрацию заключения брака с гражданами СНГ производит любой отдел ЗАГС или дворец бракосочетания города Москвы (за исключением Замоскворецкого и Люблинского отделов ЗАГС).

Свидетельство о заключении брака, выданное органами ЗАГС России, признается действительным на территории иностранных государств при наличии его легализации, если иное не установлено международными договорами.

