Энергодар остался без газа из-за атак ВСУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа после ударов Вооруженных сил Украины по системе газоснабжения. Об этом сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

Удары наносились противником в ночь на 8 сентября. По словам Пухова, из-за вражеской атаки без газа также остались соседний с Энергодаром Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. Под атаку попали четыре детских сада и школа. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Балицкий также обратил внимание, что противник намеренно выбрал для атаки именно 2 сентября – первый учебный день. Он назвал это вопиющим актом террора. В связи с произошедшим учебный процесс в Энергодаре, Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах был переведен на дистанционный формат.

