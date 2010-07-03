Врач усомнился, что путешествия являются альтернативой сексу

17:21
17:21
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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Эксперт призвал скептически относиться ко всем результатам опросов в области сексологии.
"Опросы – это не методы. Любое научное исследование должно проводиться адекватным методом (…) Уже давно в сексологии никакие опросы не применяются. Спроси на улице сто приличных женщин – они никогда не изменяли мужу", – цитирует ИА "НСН" врача-сексолога Александра Полеева.
Так он отреагировал на результаты исследования австралийской туристической платформы Agoda.com о том, на что могут люди променять секс. 57 процентов респондентов заявили, что предпочитают всему остальному путешествия. Еще 7 процентов респондентов завили, что занятие, которое доставляет максимальное удовольствие – это физические упражнения.
"Это исследование можно сжечь, а затем выбросить в форточку. Опросы по сексологии ничего не дают. Люди отвечают на вопросы либо так, как они хотят выглядеть в глазах окружающих. Сравнивать секс и путешествия просто нельзя. Эти занятия скорее совместимые, а не взаимозаменяемые", – резюмировал эксперт.
Ранее компания "Бостон консалтинг групп" спросила, от чего готовы отказаться россияне на год ради интернета. Более 40 процентов опрошенных заявили, что готовы забыть об алкоголе, а 8 процентов – от секса. Также немалое число граждан готовы пожертвовать сладостями, кофе, спортом и фитнесом, личным автомобилем, а также общением с друзьями, чтобы сохранить возможность выходить в интернет. При этом только 19 процентов респондентов не собираются жертвовать ничем ради всемирной паутины.
Также российские мужчины рассказали, как относятся к сексу до брака. Согласно опросу социологов, более трети считают, что вступать в интимные отношения до штампа в паспорте для девушек неприемлемо. Если брать регионы, самыми лояльными оказались мужчины в Уральском федеральном округе – 77 процентов "за". Самые строгие нравы, что ожидаемо, в Северо-Кавказском федеральном округе – 64 процентов "против".
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