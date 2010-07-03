Опрос показал, сколько россиян довольны своей работой

12:17
12:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 80% россиян довольны своей работой. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентов спросили, удовлетворены ли они в целом своей нынешней работой. В результате 40% ответили, что вполне удовлетворены, еще 39% – скорее, удовлетворены, 16% – скорее, не удовлетворены и 5% – совершенно не удовлетворены.
Опрос также показал, что в среднем российские граждане работают 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов 41 час.
45% опрошенных рассказали, что у них преимущественно сидячая работа. У 89% есть возможность сделать перерыв на обед, 83% выделили хорошие или нейтральные отношения в коллективе и с руководством. 70% работающих респондентов могут сделать паузу, отвлечься во время рабочего дня, а 56% могут сделать разминку.
Ранее Роструд провел исследование, из которого следует, что почти треть россиян во время отпуска регулярно просматривают почту и отвечают на вопросы коллег и начальства. Половина респондентов решает только срочные рабочие вопросы.
Полностью отдыхают от работы – не отвечают на письма и звонки – лишь 22% участников опроса. Примерно 20% респондентов отметили, что используют отпуск для поиска нового места работы.
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