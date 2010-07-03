Психолог назвала недопустимой слежку за поведением партнера в соцсетях

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Слежка за поведением партнера в социальных сетях является недопустимой мерой и сигнализирует о проблемах в отношениях. Такое мнение высказала психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

"Слежка за поведением в социальных сетях партнера в принципе недопустима – если только сам человек не попросит вмешаться с какой-либо целью. Такое поведение свидетельствует о наличии в паре проблем с доверием – по крайней мере, с одной стороны", – цитирует Агентство "Москва" слова психолога.

Она советует при возникновении желания следить за своим партнером прежде всего разобраться в себе, не ссылаясь на объективные обстоятельства со стороны своего партнера.

По данным исследования Mail.ru Group, около 45% россиян читают переписки своих близких. Еще порядка 40% пользователей знают пароли от смартфонов и аккаунтов в соцсетях своих партнеров. При этом около 70% опрошенных считают, что у каждого человека должно быть личное пространство.

Ранее психолог рассказала, на что обратить внимание при появлении подозрений в неверности. По ее словам, подобные ситуации ознаменовываются частыми отлучками партнера.

Вместе с тем некоторые люди, наоборот, пытаются как-то "компенсировать" измену, чувствуя вину за содеянное, и делают близким больше подарков. Среди прочих признаков – проявление необоснованной злости и резкое повышение внимания к собственной внешности.

Эксперт подчеркнула, что перемены в поведении отследить получается далеко не всегда в силу индивидуальных особенностей характера.

