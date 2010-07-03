Эксперт рассказал, как правильно просить мужчину

19:57
19:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Семейный психолог Александр Шахов дал несколько практических советов относительно того, как правильно обратиться к мужчине с просьбой или предложением, чтобы он точно услышал и согласился помочь. Слова эксперта приводят "Дни.ру".
"Меняйте стратегию: громко – тихо, ласково – грубо и так далее. Смените тон, слова и обстановку просьбы. Если вы обычно пытаетесь вызвать мужчину на разговор во время ужина и говорите напряженным голосом, то попробуйте озвучить просьбу в момент, когда он будет расслаблен и нежным тоном", – отметил Шахов.
Он добавил, что вместо прямого требования лучше сначала спросить мнения мужчины о предмете разговора. Таким образом, считает психолог, человек почувствует интерес собеседника к его потребностям и в будущем сам станет охотнее учитывать желания окружающих.
"Мужской язык достаточно прост. Не надо эмоций. Кратко и по существу. Не более одной просьбы за раз", – также подчеркнул Шахов. По его словам, из речи лучше выкинуть детали и описания, а сразу перейти к формуле "существительное + глагол + ожидаемый результат".
Кроме того, эксперт советует установить и держать с мужчиной зрительный контакт, а также стараться ставить его в известность о планах с его участием как можно заранее. При этом когда мужчина голоден, устал или сосредоточен на другом деле, с просьбами к нему лучше не обращаться вовсе, иначе можно вызвать агрессию.
Ранее психолог рассказала, на что обратить внимание при появлении подозрений в неверности. По ее словам, подобные ситуации ознаменовываются частыми отлучками партнера. Вместе с тем некоторые люди, наоборот, пытаются как-то "компенсировать" измену, чувствуя вину за содеянное, и делают близким больше подарков. Среди прочих признаков – проявление необоснованной злости и резкое повышение внимания к собственной внешности.
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