Роспотребнадзор дал рекомендации по защите кредитной карты от мошенников

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников при пользовании кредитными картами. Специалисты отмечают, что при получении карты нужно подключить интернет-банк, а также услугу мобильный банк на телефон, сообщает пресс-служба ведомства.
"Вам будут приходить sms, и вы будете контролировать остаток на вашем счете, а также все операции по кредитной карте. С помощью интернет-банка вы сможете через интернет на компьютере или на телефоне заходить в личный кабинет и следить за своим счетом", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что при выходе за пределы льготного периода интернет-банк поможет соблюдать график выплат по кредиту.
В пресс-службе подчеркнули, что пин-код нельзя записывать на обратной стороне карты, его нужно запомнить или записать в место, которое известно только пользователю.
При вводе пин-кода в магазине или банкомате нужно прикрывать терминал рукой, чтобы никто его не увидел. Кроме того, с помощью кредитной карты не стоит совершать покупки через интернет, добавили в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет России предупредил россиян об участившихся попытках телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников госструктур. Злоумышленники, в том числе, притворяются следователями.
Мошенничество принимает разные формы. Зачастую гражданам сообщают, что их признали потерпевшими по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом фальсифицированных биологически активных добавок. Следующий шаг злоумышленников – предложить перевести деньги по платежным реквизитам для дальнейшего возмещения несуществующего морального вреда.
Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Softline Александр Дворянский рассказал, как защитить себя в случае мошенничества с личными данными. Рекомендации эксперта касаются как предотвращения подобных ситуаций, так и действий в случае происшествия.
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