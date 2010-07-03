Четырем сотрудникам полиции Ступина предъявили обвинение

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Заместителю главы полиции подмосковного города Ступино Антону Антонову и троим его подчиненным предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Бабушкинского суда столицы Александру Савельеву.

"В Бабушкинский районный суд города Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых по ч. 5 ст. 290 УК РФ Антонова Антона и Борща Олега, а также Кучева Артура, подозреваемого по этой же статье", – объяснила Савельева.

Другого фигуранта дела – Илью Дошина – следствие требует поместить под домашний арест.

Согласно данным, подозреваемые получили 500 тысяч рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство.



"Московский патруль": СК раскрыл подробности задержания полицейских в Ступине

Еще один громкий коррупционный скандал произошел 17 октября в ОМВД по столичному району Дорогомилово. Высокопоставленных полицейских заподозрили в вымогательстве. Среди подозреваемых – заместитель начальника отдела полиции и его заместитель. Они якобы требовали 12 миллионов рублей за содействие.

25 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Генерал-майору предъявлено обвинение по уголовной статье "Покушение на мошенничество".

