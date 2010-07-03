СК требует арестовать четверых сотрудников полиции Ступина

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СК потребовал арестовать четырех сотрудников полиции подмосковного Ступина, которых подозревают в мошенничестве. В числе подозреваемых оказались замначальника полиции, замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двое оперуполномоченных.

"В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступина и его подчиненных. Заседание суда состоится в среду", – сообщили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Как полагают следователи, подозреваемые получили взятку за непроведение проверок.

"Сотрудники полиции получили взятку в размере 500 тысяч рублей от генерального директора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства", – рассказали следователи.



СК раскрыл подробности задержания полицейских в Ступине

Еще один громкий коррупционный скандал произошел 17 октября в ОМВД по столичному району Дорогомилово. Высокопоставленных полицейских заподозрили в вымогательстве взятки. Среди подозреваемых – заместитель начальника отдела полиции и его заместитель. Они якобы требовали 12 миллионов рублей за содействие.

25 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Генерал-майору предъявлено обвинение по уголовной статье "Покушение на мошенничество". По данным следователей, предполагаемая сумма взятки составила 100 миллионов рублей. Эти деньги Мельников собирался получить за непривлечение к уголовной ответственности бизнесмена. По уголовному делу также проходят еще трое фигурантов.

