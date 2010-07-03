Обвинение руководству ОМВД "Дорогомилово" предъявят в ближайшее время

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Следствие предъявит обвинение в мошенничестве заместителю начальника отдела МВД России по району Дорогомилово – начальнику полиции Дмитрию Смирнову и его заму – начальнику отдела уголовного розыска Сергею Устинову в ближайшее время, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

Как полагает следствие, фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств знакомого адвоката Сергея Зуева в размере 3,5 миллиона рублей, в отношении которого проводилась процессуальная проверка.

За эту сумму Смирнов и Устинов обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

При этом в действительности такой возможности полицейские не имели. 17 октября подозреваемые назначили встречу потерпевшему, и были задержаны с поличным. Оба решением суда заключены под стражу до 18 декабря.