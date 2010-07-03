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Происшествия

20:23

Замначальника ОМВД "Дорогомилово" сообщил о принятой за самогон взятке

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"

Замначальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальник полиции Дмитрий Смирнов на заседании суда, где решался вопрос об избрании ему меры пресечения, отверг причастность к какому-либо мошенничеству, сообщает "Интерфакс".

"Мы сели с Устиновым в машину, он (адвокат Зуев. – Прим. ред.) сказал Устинову, что привез ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства", – заявил Смирнов на заседании суда.

Он отметил, что "заключение под стражу – это слишком сурово", и попросил отправить его под домашний арест. Пресненский суд Москвы принял решение арестовать Смирнова до 18 декабря.

По версии следствия, Смирнов и его заместитель – начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов обещали покровительство и помощь адвокату Сергею Зуеву, в отношении которого Следственный комитет вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству.

Смирнов просил у Зуева за свои услуги 7 миллионов рублей. Полицейских задержали после того, как им были переданы 3,5 миллиона рублей.

По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 миллионов рублей.

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