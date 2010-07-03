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Происшествия

17:55

Следствие просит арестовать руководство ОМВД "Дорогомилово"

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следствие настаивает на аресте заместителя начальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальника полиции Дмитрия Смирнова и его заместителя – начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В суде сообщили, что Смирнов и Устинов подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В свою очередь, адвокат Сергей Зуев заявил, что подозреваемые вымогали у него 7 миллионов рублей.

"В отношении меня СК РФ вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству. Сотрудники ОМВД "Дорогомилово" узнали об этом и предложили свое покровительство и помощь. За это с меня потребовали 7 миллионов рублей", – сказал он ТАСС.

Однако Зуев отметил, что подозреваемые не имели на это полномочий, поэтому их подозревают в попытке мошенничества.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб в ходе проверки задержали Смирнова и Устинова при получении от гражданина суммы в размере 3,5 миллиона рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 миллионов рублей.

Руководством столичного главка полиции была назначена проверка. Если она подтвердит вину задержанных, они будут будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

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