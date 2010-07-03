Руководство ОМВД "Дорогомилово" задержано за взятку

10:01
фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководство отдела МВД "Дорогомилово" в столице задержали по подозрению в получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
"17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это является первой частью взятки общей суммой 12 миллионов рублей.
По данным пресс-центра МВД, руководство столичного главка назначило служебную проверку. Если вину докажут, сотрудников полиции уволят. Также они будут наказаны в соответствии с законом.
В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали бывшего первого зампрокурора из Башкирии. Высокопоставленного силовика и его подчиненного заподозрили в том, что они получили взятку в 10 миллионов рублей. По данным следствия, за эти деньги они обещали не давать ход уголовному делу о мошенничестве при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Ранее среди бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, был проведен опрос, который показал, что они невысоко ценят материальные ценности. Обе группы опрошенных основными ценностями назвали свободу, семью и любовь. Такие ценности, как развлечения и общественное признание, отвергают и одни, и другие. Также все опрошенные уверяют, что низко ценят закон и власть.
С 1 января 2019 года в России действует закон, согласно которому деньги и имущество, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд РФ. Документ подписал Владимир Путин в октябре прошлого года.
Ожидается, что с 2019 по 2024 год в Пенсионный фонд поступит 1,8 миллиарда рублей.
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