Коррупционеры в России берут взятки из любви к семье

Опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, показал, что они невысоко ценят материальные ценности, сообщает "Интерфакс".
Исследование проводили сотрудники НИИ Генпрокуратуры. Они опросили осужденных коррупционеров и законопослушных госслужащих.
В результате обе группы основными ценностями назвали свободу, семью и любовь. Такие ценности, как развлечения и общественное признание, отвергают и одни, и другие. Также все опрошенные уверяют, что низко ценят закон и власть.
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова подчеркнула, что негативное отношение к закону у осужденных свидетельствует о дефектах правосознания, однако такое отношение к власти у послушных госслужащих она назвала тревожным знаком. По ее мнению, это свидетельствует об определенном отчуждении.
Ранее глава Следственного комитета выступил с инициативой расширения полномочий следствия при расследовании преступлений, связанных с коррупцией. В частности, он предложил дать следователям полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
С 1 января 2019 года в России действует закон, согласно которому деньги и имущество, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд РФ. Документ подписал Владимир Путин в октябре прошлого года.
Ожидается, что с 2019 по 2024 год в Пенсионный фонд поступит 1,8 миллиарда рублей.
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