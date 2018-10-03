Путин подписал закон о зачислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин подписал закон, согласно которому, деньги и имущество, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд РФ, сообщается на официальном сайте Кремля.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Ожидается, что с 2019 по 2024 годы в Пенсионный фонд поступит 1,8 миллиарда рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому средства, полученные от конфискации средств и имущества коррупционеров, направят в Пенсионный фонд.
Кроме того, в среду, 3 октября, Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство.
Также российский лидер подписал законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета ПФР", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", и закон "О внесении изменения в УК РФ".
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