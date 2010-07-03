Суд арестовал замглавы ОМВД "Дорогомилово"

Фото: Агентство "Москва"

Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Смирнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 4 статьей 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", – заявил собеседник агентства.

Сам Смирнов свою вину не признает. На заседании в суде он просил отпустить его под домашний арест, отметив, что не знал, что в пакете лежат деньги.

"Заключение под стражу – это слишком сурово. Мы сели с Устиновым в машину, он (адвокат Зуев – Прим. ред.) сказал Устинову, что привез ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства", – сказал Смирнов.

В четверг, 17 октября, сотрудники спецслужб в ходе проверки задержали заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его заместителя – начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова при получении от гражданина суммы в размере 3,5 миллиона рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 миллионов рублей.

Руководством столичного главка полиции была назначена проверка. Если она подтвердит вину задержанных, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

