Суд арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" по подозрению в попытке мошенничества. Сергей Устинов останется под стражей до 18 декабря, сообщает ТАСС.

Устинов вину не признал, заявив, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид.

Он рассказал, что знаком с потерпевшим – адвокатом Сергеем Зуевым – со времен, когда последний служил в полиции.

"В последнее время он предлагал мне выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него. Я отказывался", – пояснил Устинов.

По его словам, в день задержания Зуев позвал его и заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова к себе в машину и передал пакет.

"Я думал там самогон, который он гнал, а оказалось – деньги", – пояснил Устинов.

Заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово – начальника полиции Дмитрия Смирнова арестовали на тот же срок. Следствие полагает, что они вымогали 3,5 миллиона рублей у Зуева, в отношении которого Следственный комитет вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству.

17 октября подозреваемые назначили встречу потерпевшему с целью получения требуемых денег, где были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводимого оперативно-разыскного мероприятия.