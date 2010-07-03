Суд арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово"

20:58
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" по подозрению в попытке мошенничества. Сергей Устинов останется под стражей до 18 декабря, сообщает ТАСС.
Устинов вину не признал, заявив, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид.
Он рассказал, что знаком с потерпевшим – адвокатом Сергеем Зуевым – со времен, когда последний служил в полиции.
"В последнее время он предлагал мне выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него. Я отказывался", – пояснил Устинов.
По его словам, в день задержания Зуев позвал его и заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова к себе в машину и передал пакет.
"Я думал там самогон, который он гнал, а оказалось – деньги", – пояснил Устинов.
Заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово – начальника полиции Дмитрия Смирнова арестовали на тот же срок. Следствие полагает, что они вымогали 3,5 миллиона рублей у Зуева, в отношении которого Следственный комитет вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству.
17 октября подозреваемые назначили встречу потерпевшему с целью получения требуемых денег, где были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводимого оперативно-разыскного мероприятия.
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