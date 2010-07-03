Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

19:43
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Следственный комитет России предупредил россиян об участившихся попытках телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников государственных структур. Злоумышленники, в том числе, притворяются следователями.
"Следственным комитетом РФ отмечается рост случаев обращений о совершении в отношении граждан мошеннических действий. Ежедневно различными средствами связи жители разных субъектов сообщают о поступающих им звонках", – заявили в ведомстве.
Мошенничество принимает разные формы. Зачастую гражданам сообщают, что их признали потерпевшими по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом фальсифицированных биологически активных добавок. Следующий шаг злоумышленников – предложить перевести деньги по платежным реквизитам для дальнейшего возмещения несуществующего морального вреда.
В Следственном комитете объяснили, что правовая система России предусматривает иные формы возмещения для потерпевших и уточнили, что ни одна госструктура не имеет отношения к звонкам вымогателей.
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", – заявили в ведомстве.
Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Softline Александр Дворянский рассказал, как защитить себя в случае мошенничества с личными данными. Рекомендации эксперта касаются как предотвращения подобных ситуаций, так и действий в случае происшествия.
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