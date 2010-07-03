Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества с персональными данными

15:20
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Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Александр Дворянский рассказал, как вести себя в случае, если пользователь уверен в компрометации личной информации. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Если вы уверены в компрометации карты, вы потеряли ее или она была украдена, не раздумывая, обращайтесь в банк для блокировки счета. Сделать это можно из мобильного приложения или по телефону, указанному на официальном сайте", – сформулировал специалист первый совет.
Эксперт призвал обращать внимание и на такой фактор, как получение смс-сообщения от банка с запросом кода подтверждения на совершение операции или отказом на ее проведение. По словам Дворянского, в таком случае лучше перевести деньги на другой счет и сообщить о произошедшем в банк, выпустивший карту.
Специалист по стратегическим коммуникациям уточнил, что пароль для мобильного банка – недостаточный уровень защиты. Он пояснил, что сейчас наиболее безопасно перейти на формат многофакторной аутентификации, однако следует помнить, что смс-сообщения в этом смысле могут быть уязвимыми.
"Крупные игроки рынка стали предлагать многофакторную аутентификацию с помощью специальных приложений, использующих коды или биометрию (отпечаток пальца или лицо), а некоторые — возможность полностью отказаться от паролей", – уточнил Дворянский.
В свободный доступ могут также попасть паспортные данные граждан. В таком случае эксперты советуют заменить документ, а также обратиться в Управление Роскомнадзора. Сайт, на котором оказалась личная информация, будет заблокирован, а тот, кто опубликовал данные, заплатит штраф.
Ранее в России задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. По предварительной версии следствия, мужчина работал в Национальной службе взысканий, проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом.
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