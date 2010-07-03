Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите генетических данных

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, относящий сведения о генетических особенностях человека к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон защищает данные о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к лекарствам и аллергенам и другие индивидуальные характеристики.

Он отметил, что в современном мире такая информация представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, использующих ее для анализа привычек и интересов своих клиентов, но и для мошенников.

Ранее в Совете Федерации подготовили поправки к закону "О персональных данных", которые разрешают использовать данные о гражданах, даже если они сами не давали на это согласия.

Обладатель личной информации будет обязан обезличить ее настолько, чтобы раскрыть конкретную персону не помогли никакие дополнительные сведения.