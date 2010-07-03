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01 июля, 19:53

Генетическую информацию внесут в список персональных данных

власть

01 июля, 19:53

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Фото: Агентство "Москва"

В Госдуму внесли законопроект об обработке биометрических персональных данных, пишет Агентство "Москва".

В кабмине отметили, что сейчас в законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения – о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях.

В 2017 году Госдума приняла закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам удаленно. Он устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка – физлица с использованием его биометрических данных. Под биометрическими данными понимаются фото лица и запись голоса клиента банка. С помощью них он сможет открывать счета, авторизовавшись через ЕСИА.

В апреле 2018 года Минкомсвязь предложила обсудить законопроект, который расширяет права граждан при сборе их персональных данных. Ведомство предлагает дать гражданину право отказаться от использования его персональных данных, если они используются не в тех целях, на которые он согласился. Гражданин получит возможность указать, какие данные и для чего он передаст, а также условия их обработки. Сейчас закон не предусматривает подобного права.

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