Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Крупные банки вводят для сотрудников запреты на фотографирование экранов рабочих компьютеров. Об этом сообщает РБК.
Запрет на фотографирование мониторов с помощью мобильных устройств все чаще прописывается в нормативных актах или трудовых договорах. Директор департамента информационной безопасности "ФК Открытие" Владимир Журавлев рассказал, что они запрещают своим сотрудникам делать фото- или видеосъемку экранов мониторов, документов, презентаций и клиентских данных, также сотрудникам запрещено вести аудиозапись служебных переговоров на мобильное устройство.
Отмечается, что подобный запрет был введен некоторыми банковскими организациями, чтобы обезопасить клиентов от утечки их персональных данных. Например, по словам Журавлева, на основе фотографий клиентских данных можно изготовить поддельные документы, чтобы снять деньги со счета клиента.
Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что существует нелегальный рынок, на котором выставляются персональные данные клиентов. При этом цена на личные данные может варьироваться от 800 до восьми тысяч рублей.
В руководстве кредитных организаций утверждают, что тщательно следят за выполнением данного требования, а если замечают о передачи служебных данных в третьи руки, сразу увольняют работника, а после чего сообщают о данном инциденте в правоохранительные органы.
Ранее москвичам рассказали, как не спутать звонок из банка с мошеннической схемой. Несколько клиентов банков столкнулись с блокировкой карт из-за переводов, не превышающих тысячу рублей. Как предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, мошенники могут использовать подобные схемы, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов банков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.