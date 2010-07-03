Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупные банки вводят для сотрудников запреты на фотографирование экранов рабочих компьютеров. Об этом сообщает РБК.

Запрет на фотографирование мониторов с помощью мобильных устройств все чаще прописывается в нормативных актах или трудовых договорах. Директор департамента информационной безопасности "ФК Открытие" Владимир Журавлев рассказал, что они запрещают своим сотрудникам делать фото- или видеосъемку экранов мониторов, документов, презентаций и клиентских данных, также сотрудникам запрещено вести аудиозапись служебных переговоров на мобильное устройство.

Отмечается, что подобный запрет был введен некоторыми банковскими организациями, чтобы обезопасить клиентов от утечки их персональных данных. Например, по словам Журавлева, на основе фотографий клиентских данных можно изготовить поддельные документы, чтобы снять деньги со счета клиента.

Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что существует нелегальный рынок, на котором выставляются персональные данные клиентов. При этом цена на личные данные может варьироваться от 800 до восьми тысяч рублей.

В руководстве кредитных организаций утверждают, что тщательно следят за выполнением данного требования, а если замечают о передачи служебных данных в третьи руки, сразу увольняют работника, а после чего сообщают о данном инциденте в правоохранительные органы.

Ранее москвичам рассказали, как не спутать звонок из банка с мошеннической схемой. Несколько клиентов банков столкнулись с блокировкой карт из-за переводов, не превышающих тысячу рублей. Как предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, мошенники могут использовать подобные схемы, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов банков.

