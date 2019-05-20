Как защитить от мошенников свою банковскую карту

СМИ рассказали о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка. Злоумышленники пользуются невнимательностью пользователей банкоматов, чтобы списывать с их карт деньги. Узнайте, как работает эта схема и как не попасть на удочку мошенников.

Первый в очереди

СМИ рассказали о новом алгоритме мошенничества через терминалы Сбербанка. По информации газеты "Коммерсант", кража средств с банковской карты происходит, когда мошенники не завершают операцию по оплате наличными в терминале, а у следующего по очереди клиента, если он вставит карту и введет пин-код, списывается сумма, которую указал злоумышленник.

Причем преступная схема сработает, как говорится в издании, в том случае, если потенциальная жертва введет свой банковские данные в течение определенного времени – полутора минут. В случае, если пауза длится дольше, операция прерывается.

В Сбербанке, в свою очередь, пояснили, что системы самообслуживания банка надежно защищены, а клиентам нужно обращать усиленное внимание на информацию с экрана банкомата, прежде чем вводить пин-код карты.

"В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900", – посоветовали в Сбербанке.

Сбербанк призывает клиентов быть внимательнее у банкоматов

Как защититься от мошенников?

Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц посоветовал всем держателям карт защищать свою банковскую карточку и ее данные еще строже, чем наличные в кошельке.

"Мошенники подстерегают на каждом шагу и идут на любые ухищрения, чтобы украсть деньги доверчивых граждан, но если пользователи банковских карт будут бдительными, то мошенникам ничего не удастся", – пояснил он.

Кроме того, не стоит сообщать информацию по телефону "неизвестным сотрудникам банка".

"Все данные карты и вашего аккаунта в интернет-банке можно говорить только специалисту колл-центра. А лучше самим туда звонить, а не отвечать на неизвестные звонки, потому что мошенники и номера подменяют, и делают их похожими на банковские", – подчеркнул специалист.



Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Если на телефон поступил звонок из банка и диспетчер запрашивает указанные данные, лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, или дойти до ближайшего отделения для уточнения информации. Если вас пытались "развести", то нужно сообщить об этом звонке в полицию. Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия.

Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Если на телефон поступил звонок из банка и диспетчер запрашивает указанные данные, лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, или дойти до ближайшего отделения для уточнения информации. Если вас пытались "развести", то нужно сообщить об этом звонке в полицию. Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия.

При этом, по словам Лифшица, банковские системы безопасности являются довольно надежными, и если появляются какие-то лазейки для мошенников, то их устраняют в кратчайшие сроки.

"В случае с банкоматами, насколько я знаю, банк уже много кому возместил утраты, потому что банк идет навстречу обманутым клиентам. Поэтому, если были неподтвержденные вами операции, то в первую очередь – нужно обратиться в банк", – заключил эксперт.



Евгений Лифшиц руководитель агентства кибербезопасности При операциях в банкоматах стоит прикрывать рукой кнопки при вводе пин-кода, а также не забывать карту в терминале.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян также уверен, что при всех средствах защиты от мошенников клиентам любых банков нужно быть внимательными.



Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков На каждый чих мошенников не перестрахуешься, поэтому людям нужно быть внимательными, когда они осуществляют любые операции с картами.

Мошенничество с банковскими картами по телефону

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