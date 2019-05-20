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Экономика

20 мая, 19:34

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Как защитить от мошенников свою банковскую карту

Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
безопасность финансы

СМИ рассказали о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка. Злоумышленники пользуются невнимательностью пользователей банкоматов, чтобы списывать с их карт деньги. Узнайте, как работает эта схема и как не попасть на удочку мошенников.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Первый в очереди

СМИ рассказали о новом алгоритме мошенничества через терминалы Сбербанка. По информации газеты "Коммерсант", кража средств с банковской карты происходит, когда мошенники не завершают операцию по оплате наличными в терминале, а у следующего по очереди клиента, если он вставит карту и введет пин-код, списывается сумма, которую указал злоумышленник.

Причем преступная схема сработает, как говорится в издании, в том случае, если потенциальная жертва введет свой банковские данные в течение определенного времени – полутора минут. В случае, если пауза длится дольше, операция прерывается.

В Сбербанке, в свою очередь, пояснили, что системы самообслуживания банка надежно защищены, а клиентам нужно обращать усиленное внимание на информацию с экрана банкомата, прежде чем вводить пин-код карты.

"В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900", – посоветовали в Сбербанке.

Сбербанк призывает клиентов быть внимательнее у банкоматов

Как защититься от мошенников?

Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц посоветовал всем держателям карт защищать свою банковскую карточку и ее данные еще строже, чем наличные в кошельке.

"Мошенники подстерегают на каждом шагу и идут на любые ухищрения, чтобы украсть деньги доверчивых граждан, но если пользователи банковских карт будут бдительными, то мошенникам ничего не удастся", – пояснил он.

Кроме того, не стоит сообщать информацию по телефону "неизвестным сотрудникам банка".

"Все данные карты и вашего аккаунта в интернет-банке можно говорить только специалисту колл-центра. А лучше самим туда звонить, а не отвечать на неизвестные звонки, потому что мошенники и номера подменяют, и делают их похожими на банковские", – подчеркнул специалист.

Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Если на телефон поступил звонок из банка и диспетчер запрашивает указанные данные, лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, или дойти до ближайшего отделения для уточнения информации. Если вас пытались "развести", то нужно сообщить об этом звонке в полицию. Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия.

При этом, по словам Лифшица, банковские системы безопасности являются довольно надежными, и если появляются какие-то лазейки для мошенников, то их устраняют в кратчайшие сроки.

"В случае с банкоматами, насколько я знаю, банк уже много кому возместил утраты, потому что банк идет навстречу обманутым клиентам. Поэтому, если были неподтвержденные вами операции, то в первую очередь – нужно обратиться в банк", – заключил эксперт.

При операциях в банкоматах стоит прикрывать рукой кнопки при вводе пин-кода, а также не забывать карту в терминале.
Евгений Лифшиц
руководитель агентства кибербезопасности

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян также уверен, что при всех средствах защиты от мошенников клиентам любых банков нужно быть внимательными.

На каждый чих мошенников не перестрахуешься, поэтому людям нужно быть внимательными, когда они осуществляют любые операции с картами.
Гарегин Тосунян
президент Ассоциации российских банков

Мошенничество с банковскими картами по телефону

В поисках легких денег злоумышленники изобретают самые разные способы "развода" россиян. В том числе они не брезгуют звонками на личные телефоны граждан. Вот самые частые мошеннические схемы, на которые не стоит попадаться.

  • Компенсация за путевки в санаторий
    Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что "ввиду вашего возраста вам положена компенсация на отдых в санатории, продиктуйте номер карты, и вам переведут деньги". Естественно, старики радуются тому, что им положена компенсация, и легко отдают все данные своей карты.
  • Звонок от администрации
    Обманщики представляются сотрудниками администрации города и сообщают о том, что человеку положена некая компенсация. Люди, как правило, не пытаются перепроверить такой факт, а просто сообщают кодовые слова и CVC-коды.
  • "Ваш сын/дочь попал(-а) в ДТП"
    Звонок поступает якобы от сотрудников полиции, которые срочно просят деньги, чтобы "отмазать" сына или дочь. Как правило, злоумышленники просят перевести деньги на карту. Вроде давно известная схема вымогательства денег, но матери все равно на нее ведутся. Ради "спасения сына или дочери" они готовы отдать все деньги, в то время как они гуляют с друзьями в полном здравии и безопасности.

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