Данные россиян смогут использовать без разрешения

09:54
09:54
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Совете Федерации подготовили поправки к закону "О персональных данных". Планируется разрешить использовать данные о гражданах, даже если они сами не давали на это согласия. Однако обладатель личной информации будет обязан обезличить ее настолько, чтобы раскрыть конкретную персону не помогли никакие дополнительные сведения.
Автор инициативы – вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, сообщает газета "Известия". Документ уже получил положительный отзыв правительства.
Под информацией подразумевается пол, возраст человека, средний счет за сотовую связь, а также геопозиция. Операторам при этом будет запрещено продавать личные данные своих клиентов – их можно будет использовать лишь для улучшения работы сервисов.
В начале июля кабмин внес в Госдуму законопроект об обработке биометрических персональных данных. Авторы инициативы отметили, что сейчас в законодательстве есть пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения – о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях.
В феврале 2019 года были утверждены правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных. Проверки проводятся в отношении деятельности операторов (их документов, локальных актов и информационных систем) на предмет соответствия Федеральному закону "О персональных данных".
О необходимости изменить закон о персональных данных ранее заявлял замминистра связи Алексей Волин. По его словам, в нынешнем виде законодательство затрудняет развитие некоторых сфер. Приостановлена работа над инфокоммуникационным кодексом.
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