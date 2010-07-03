Банки нашли новую причину для блокировки счетов, сообщает газета "Известия". По словам клиентов Сбербанка и МКБ, кредитные организации начали интересоваться происхождением денег для открытия вклада, а также спрашивать, на что вкладчики тратят снятые со счета деньги. В противном случае счет или вклад грозят заблокировать.
В частности, один из клиентов рассказал изданию, что копил деньги на крупную покупку в одном банке, но вывести их было удобнее через Сбербанк. Однако через неделю после снятия средств банк заблокировал счет и потребовал документы о происхождении средств и целях их снятия. Даже когда клиент предоставил необходимые бумаги, принять решение ему пообещали только в течение трех недель. В Сбербанке пояснили, что в соответствии с законодательством банк может запросить информацию о происхождении денег, если клиент совершает "необычные операции".
В Росфинмониторинге отметили, что банки действуют в рамках "антиотмывочного" закона и поэтому не превышают полномочия. Как напомнили эксперты, по "антиотмывочному" закону счета блокируют за подозрительные операции, например, за частые денежные переводы на крупные суммы. Однако прежде, добавили специалисты, банки не проявляли интереса к вкладам и не пытались блокировать счета через неделю после снятия денег.
Как подчеркнули эксперты, в последние годы случаи блокировок счетов приобретают массовый характер, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу. По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, банки боятся не выполнить предписания регулирующих органов и порой допускают перегибы. Они опасаются лишиться лицензии за невыполнение требований законодательства, уточнил он.
Ранее москвичам рассказали, как не спутать звонок из банка с мошеннической схемой. Несколько клиентов банков столкнулись с блокировкой карт из-за переводов, не превышающих тысячу рублей. Как предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, мошенники могут использовать подобные схемы, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов банков.
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