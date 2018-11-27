Банки прокомментировали сообщения о блокировках за переводы небольших сумм

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В Сбербанке и Тинькофф-банке прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о блокировках карт и счетов клиентов за переводы небольших сумм.

В пресс-службе Сбербанка опровергли информацию о блокировках, передает РИА Новости. По данным пресс-службы, Сбербанк принимает меры по противодействию отмыванию денег, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Тем не менее бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, подчеркнули представители банка.

"В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества", – рассказали в пресс-службе, пояснив, что, если какая-либо транзакция вызывает сомнения, у клиента могут запросить ее подтверждение. "Если клиент подтверждает операцию, она проводится", – добавили в банке.

В Тинькофф-банке, в свою очередь, заявили, что не сталкивались с массовыми блокировками денежных операций клиентов. При этом "в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций", возможны дополнительные проверки для установления легитимности перевода, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. При подозрении на мошенничество перевод могут заблокировать "вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ", подчеркнули представители Тинькофф-банка.

27 ноября стало известно, что некоторые российские банки, в частности Бинбанк, Тинькофф-банк и Сбербанк, потребовали от клиентов обосновать операции на небольшие суммы – в пределах 1 тысячи рублей – под угрозой заблокировать карту или счет.