Трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус задержаны в Щелкове

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелкове, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников. В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

Дорожный конфликт произошел у одного из домов на Центральной улице в Щелкове 30 августа. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, неизвестные с оружием, передвигавшиеся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе дети.

После содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители возбудили уголовное о хулиганстве.

