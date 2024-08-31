31 августа, 20:24Происшествия
Трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус задержаны в Щелкове
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Следователи задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелкове, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников. В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.
Дорожный конфликт произошел у одного из домов на Центральной улице в Щелкове 30 августа. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, неизвестные с оружием, передвигавшиеся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе дети.
После содеянного злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители возбудили уголовное о хулиганстве.
Дело возбуждено после нападения мужчины на полицейского на Котельнической набережной