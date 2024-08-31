МВД: мужчины разбили стекло микроавтобуса в Подмосковье

31 августа, 10:48Происшествия
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Задержаны четверо мужчин, разбивших стекло микроавтобуса в Подмосковье, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
У одного из домов на Центральной улице в городском округе Щелково произошел дорожный конфликт. В результате неизвестные с оружием, передвигавшиеся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе дети.
После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастных к совершению противоправного деяния – ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Их доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное о хулиганстве.
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