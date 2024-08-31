МВД: мужчины разбили стекло микроавтобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Задержаны четверо мужчин, разбивших стекло микроавтобуса в Подмосковье, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

У одного из домов на Центральной улице в городском округе Щелково произошел дорожный конфликт. В результате неизвестные с оружием, передвигавшиеся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе дети.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастных к совершению противоправного деяния – ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Их доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное о хулиганстве.

Ранее на Кавказском бульваре несколько человек устроили конфликт со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия.

В ходе потасовки один из мужчин открыл стрельбу по воздуху. Как предполагает следствие, он использовал травматическое оружие. Установкой всех обстоятельств произошедшего занимались сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.