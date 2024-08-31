Арестован участник массовой драки на Жулебинском бульваре в Москве

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Кузьминский суд Москвы арестовал до 28 октября Джаманкула Абдулхака, который стал участником массовой драки на Жулебинском бульваре, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по статье "Хулиганство", уточнили в ведомстве.

Сообщение о потасовке в полицию поступило вечером 28 августа. Правоохранители задержали 23 иностранных граждан. По предварительной версии, между мигрантами возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, который перерос в потасовку.

В итоге в отношении 21 человека были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, в отношении одного – за повторное нарушение въезда в РФ, еще двоих – за нарушение правил пребывания в РФ, а еще 7 – за нарушение въезда в Россию.