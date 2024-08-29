Полиция задержала 23 иностранных гражданина за драку на юго-востоке Москвы

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Правоохранители задержали 23 иностранных гражданина, которые принимали участие в драке на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 августа. Предварительно установлено, что между иностранными гражданами на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в потасовку. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали и доставили мигрантов в отдел. Информации о других пострадавших не поступало.

По данному факту в ОМВД РФ по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Также в отношении 21 человека составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, в отношении одного – за повторное нарушение въезда в РФ, еще двоих – за нарушение правил пребывания в РФ, а еще 7 – за нарушение въезда в Россию.

"Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и привлечение к ответственности всех участников конфликта", – заключили в полиции.

Ранее полицейские задержали участников потасовки на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, инцидент случился на Братиславской улице, когда между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку. Среди задержанных оказались несколько подростков – их родители и законные представители были вызваны в отдел полиции.

