Умер актер из "Мухтара" Георгий Малявский

Фото: Кадр из сериала "Дела житейские"; режиссер – Евгений Сологалов

Белорусский актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".

Причины смерти актера не уточняются.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. С 1971-го по 2020 год работал в Белорусском театре имени Янки Купалы и в Могилевском областном драматическом театре в Бобруйске.

Он появился в десятках фильмов и сериалов, в число которых вошли "Алхимик. Эликсир Фауста", "Мухтар. Новый след", "Заступники" и "Чернобыль". Также актер снимался в "Скрытой работе", "Семейном детективе", "Государственной границе", "Делах житейских" и "Пойти и не вернуться".

Малявский признан заслуженным артистом Белорусской ССР.

