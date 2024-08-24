Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Журналист, литератор и экс-игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер в возрасте 71 года. Об этом ТАСС заявила его дочь Мария Бялко.

"Папа умер вчера (23 августа 2024 года. – Прим. ред.) вечером", – сказала собеседница агентства, однако не уточнила причину смерти отца.

Она отметила, что прощание пройдет 27 августа. Место похорон будет известно позже.

Бялко по образованию был физиком-ядерщиком, вел программу на радиостанции "Культура", а также знал восемь языков. В клуб "Что? Где? Когда?" он пришел в 1979 году и покинул его в 2010-м. Как уточнила его дочь, в последние годы отец "просто был на пенсии".