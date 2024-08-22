Умерла президент гильдии редакторов Союза кинематографистов РФ Ирина Сергиевская

Фото: unikino.ru

Президент гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Сергиевская умерла в возрасте 92 лет, сообщает пресс-служба союза.

Советский и российский редактор ушла из жизни 21 августа.

Ирина Сергиевская родилась 4 июля 1932 года в Севастополе. После войны, в 1954 году, окончила сценарно-редакторский факультет ВГИК. До 1956 года трудилась редактором Главного управления по производству фильмов Минкульта РСФСР. С 1960 года она занимала пост старшего редактора и члена редакторской коллегии Первого творческого объединения киностудии "Мосфильм".

При ее участии были созданы более полусотни картин, включая фильмы "Я шагаю по Москве", "Калина красная", "Джентльмены удачи", "Мать" и "Бесы".

