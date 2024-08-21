Умер народный артист России Мунтян

Фото: ТАСС/Михаил Потырнике, Алексей Щукин

Народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян скончался на 89-м году жизни. Об этом РБК рассказал худрук государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и дирижер Юрий Башмет.

Он уточнил, что мужчину похоронили 20 августа. При этом причину смерти Мунтяна он не раскрыл. Однако Башмет поделился, что играл вместе с погибшим практически всю жизнь, так как тот был его постоянным ансамблевым партнером.

Мунтян окончил Институт имени Гнесиных, а уже в 1962 году стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Кроме того, он сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая. Его исполнение "Искусства фуги" Иоганна Баха было отмечено в 1973 году на Гран-при в Париже. В 2003 году пианист получил звание народного артиста России.

