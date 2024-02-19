Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Фото: vk.com/Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац

Заслуженный артист России, дирижер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба театра, где более 50 лет трудился музыкант.

Коллеги назвали Гершковича одним из самых выдающихся деятелей музыкального театра. Кроме того, пресс-служба отметила, что именно он находился у истоков становления и развития детского музыкального театра имени Сац.

"Великолепное образование, помноженное на абсолютный слух и глубокое понимание стиля композитора, архитрепетное и бережное отношение к композиторскому замыслу, оттачивание партий с солистами оперы, внимание к мелочам – таким был наш Леопольд Абрамович", – сказано в сообщении.

При этом в заявлении уточнили, что о месте прощания с Гершковичем будет объявлено позже.

Заслуженный артист России работал долгое время не только в театре, но и преподавал в ГИТИСе, являясь педагогом кафедры режиссуры и мастерства актера.

