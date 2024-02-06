Актер "Электротеатра" Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

Фото: скриншот видео youtube.com/Кирилл Турутин

Актер "Электротеатра Станиславский" Кирилл Турутин скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

"Произошло непоправимое – от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек", – сказано в тексте.

В некрологе сообщили, что мужчина скончался 18 января. Подчеркивается, что он был "тонким", "трепетным" артистом с "прекрасной природой и большим дарованием", а также стал для всего коллектива близким человеком. В театре признались, что надеялись увидеть новые роли Турутина и работать с ним вместе дальше.

В 2020 году Турутин окончил актерский курс петербургского мастера Вениамина Фильштинского, после – Мастерскую Индивидуальной Режиссуры "МИР-6" Бориса Юхананова. К "Электротеатру" он присоединился недавно.

Артист был задействован в спектаклях "Служанки", "Пиноккио. Театр" и "Пиноккио. Лес", принимал участие в концертах театра.