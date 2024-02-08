Умер один из основателей группы "Машина времени" Юрий Борзов

Фото: youtube.com/Top 100 Russian Artists

Один из основателей группы "Машина времени" и бывший барабанщик коллектива Юрий Борзов умер на 71-м году жизни. Об этом лидер группы Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) сообщил в своих соцсетях.

Макаревич поделился, что 56 лет назад, в 9-м классе школы, они вместе Борзовым придумали "Машину времени", именно он стал первым барабанщиком группы. Он подчеркнул, что скончавшийся был "очень красивым человеком – во всех отношениях".

"И что бы он ни делал – рисовал, строил, рассказывал – получалось у него исключительно красиво. Спи с миром", – написал музыкант.

К тексту он приложил фотографию, на которой Макаревич и Александр Бродский запечатлены в гостях у Борзова в его деревне.

Юрий Борзов родился 15 июня 1953 года в Санкт-Петербурге. Именно он стал автором названия группы "Машина времени", предложив назвать коллектив Time Machines или "Машины времени" и "Летающие тарелки", участвовал в записи первого альбома коллектива.

Музыкант был барабанщиком в "Машине времени" до 1972 года. Затем он ушел в группу Алексея Романова "Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези".