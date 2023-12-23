Умер народный артист СССР Мурад Кажлаев

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Народный артист СССР, композитор и дирижер Мурад Кажлаев умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Минкульта Дагестана Зарема Бутаева.

"С его именем связана целая эпоха дагестанкой музыкальной академической культуры, которую выдающийся музыкант возвел на ранее недостижимую высоту", – сказано в сообщении.

Также Бутаева отметила, что творчество Кажлаева стало одним из основных достижений дагестанской культуры 20 века, поэтому он останется предметом национальной гордости для всех народов республики. Кроме того, министр уточнила, что произведения композитора вошли в золотой фонд не только Дагестана, но и России.

При этом она напомнила, что композитор посвящал свое время еще и подготовке молодых кадров. Так, он создал республиканскую школу для одаренных детей, руководителем которой был Кажлаев.

"Огромный авторитет, поддержка и помощь Мурада Магомедовича помогли в профессиональном становлении многим представителям современной дагестанской музыкальной культуры", – подчеркнула глава министерства.

Министр выразила искренние соболезнования родственникам погибшего, отметив, что церемония прощания и похороны с композитором пройдут 24 декабря в 12:00. Бутаева при этом не стала раскрывать причину смерти Кажлаева.

