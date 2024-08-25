Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Фото: телеграм-канал "Высокоточка"

Выдающийся работник российского ВПК и главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга скончался в возрасте 91 года. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Коллектив и руководство данного предприятия выразили искренние соболезнования родственникам погибшего.

Мамалыга всю свою жизнь трудился в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, который входит в "Высокоточные комплексы". Кроме "Искандер-М", он был причастен к разработке первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

