Умер генеральный конструктор НПО автоматики Дерюгин

Фото: телеграм-канал "НПО автоматики"

Генеральный конструктор Научно-производственного объединения автоматики (входит в "Роскосмос") Сергей Дерюгин скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом госкорпорация написала на своем сайте.

Дерюгин окончил Челябинский политехнический институт и в 1964 году стал трудиться в должности инженера в расчетно-теоретическом подразделении НИИ автоматики. В 1997 году он заступил на пост генерального конструктора.

В течение всей своей профессиональной деятельности Дерюгин решал сложные и важные задачи, связанные с ракетной техникой, обладал широкой инженерной интуицией, ориентировался в различных производственных ситуациях и принимал правильные решения, говорится в тексте. Как рассказали в "Роскосмосе", с ним также связано успешное создание некоторых морских ракетных комплексов.