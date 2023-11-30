Умер академик Маров, стоявший у истоков лунной программы СССР

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В возрасте 90 лет умер академик Михаил Маров, который стоял у истоков советской программы по изучению Луны, сообщает РИА Новости.

Ученый скончался рано утром 30 ноября. По словам научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого, в последнее время Маров болел, однако успел попрощаться.

Академик отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие, готовил полуторачасовые доклады.

Михаил Маров родился 28 июля 1933 года. Он стоял у истоков советской программы по изучению околоземного космического пространства, Луны, а также планет Солнечной системы. Маров написал свыше 250 научных работ и 15 монографий по актуальным проблемам космических исследований, механики и физики космических сред.