Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

"Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром", – сообщил он.

Богомолов родился 9 марта в 1937 году в Ленинграде. В 1965 году мужчина окончил киноведческий факультет ВГИКа.

За время карьеры Богомолов успел поработать в качестве заведующего отделом культуры в "Известиях", обозревателя "Российской газеты", а также колумниста журнала "Сноб".

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