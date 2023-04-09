Умер актер из фильма "Маленькая Вера" Александр Негреба

Фото: Фото: кадр из фильма "Маленькая Вера"; режиссер – Василий Пичул; производство – Киностудия им. М. Горького

Советский и российский актер Александр Негреба скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал "Ревизор".

По информации источников портала, мужчина скончался во сне. Долгое время он боролся с онкологией.

Негреба родился в 1961 году в Харькове. В 1982 году мужчина окончил ГИТИС. За время актерской карьеры Негреба успел сыграть более чем в 10 фильмах, в том числе исполнить роль старшего брата главной героини в картине "Маленькая Вера" (1988).

В сообщении портала также указывается, что две недели назад скончалась супруга мужчины – актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба. О причинах смерти женщины не сообщается.



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