Заслуженный артист РФ Владимир Левашев умер в возрасте 72 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актер театра "Модерн", заслуженный артист РФ Владимир Левашев ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Актер состоял в труппе "Модерна" более 20 лет.

"Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева", – заявил худрук театра Юрий Грымов.

В культурном учреждении выразили соболезнования родным и близким артиста.

Актер родился 18 июня 1950 года. В 1975-м он окончил Школу-студию МХАТ. В 2002 году Левашев вошел в труппу "Модерна". В театре артист играл в спектаклях "Кладбище понтов", "На дне", "Женщины", "О дивный новый мир" и "Путешествие маленького принца".

Он также работал актером дубляжа, озвучив свыше 100 зарубежных фильмов, мультфильмов и телесериалов. В качестве киноактера Левашев участвовал в сериалах "Склифосовский" и "Наши соседи – 2".

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