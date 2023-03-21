Умер актер Пол Грант, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных воинах"

Фото: twitter.com/le_Parisien

Британский актер Пол Грант скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер, рост которого составлял 132 сантиметра, сыграл гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и был одним из представителей расы эвоки в медиафраншизе "Звездные воины".

Отмечается, что 16 марта полиция нашла актера без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. После того как Грант был доставлен в больницу, врачи констатировали смерть мозга. 19 марта актера отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Семья Гранта не назвала причину смерти актера. До этого, в 2014 году, он говорил, что имел проблемы с наркотиками и алкоголем.

"Моя семья отреклась от меня, и работа иссякла. Я был на кокаине, и мне стало только хуже. Я пью и курю то, что могу достать, чтобы вернуться туда, где я был", – сказал он в интервью The Mirror.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!