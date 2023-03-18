Умер актер франшизы "Джон Уик" и сериала "Прослушка" Лэнс Реддик

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Американский актер Лэнс Реддик, известный своими ролями в франшизе "Джон Уик" и сериале "Прослушка", скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело актера обнаружили в его доме в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе утром в пятницу, 17 марта. На данный момент не уточняются причины смерти, однако, предположительно, она была вызвана естественными причинами.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Катаева ушла из жизни в возрасте 68 лет. Уточнялось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь Катаевой.

До этого стало известно, что американский режиссер, аниматор, продюсер и сценарист Walt Disney Studios Барни Мэттинсон скончался на 88-м году жизни. О причинах смерти режиссера не сообщалось.

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